2026 Fall TV Premiere Dates: Complete Guide to ABC, CBS, Fox & NBC

ABC, CBS, Fox, and NBC have officially unveiled their fall 2026 premiere dates, setting the stage for a packed season of new and returning shows.
Altogether, more than five dozen shows are set to premiere between mid-September and December, including six new series and 45 returning fan-favorites, per TVLine.
September 2026 Premiere Dates
TUESDAY, SEPTEMBER 15
8:00 p.m.: “Dancing With the Stars” Season 35 (ABC, Night 1 of 2)
10:00 p.m.: “R.J. Decker” Season 2 (ABC)
WEDNESDAY, SEPTEMBER 16
8:00 p.m.: “Dancing With the Stars” Season 35 (ABC, Night 2 of 2)
THURSDAY, SEPTEMBER 17
8:00 p.m.: “The Traitors: New Blood” (NBC)
MONDAY, SEPTEMBER 21
8:00 p.m.: “Celebrity Name That Tune” Season 6 (Fox)
8:00 p.m.: “The Voice” Season 30 (NBC, Night 1 of 3)
9:00 p.m.: “Celebrity Weakest Link” Season 2 (Fox)
10:00 p.m.: “Line of Fire” (NBC)
TUESDAY, SEPTEMBER 22
8:00 p.m.: “Best Medicine” Season 2 (Fox)
8:00 p.m.: “The Voice” Season 30 (NBC, Night 2 of 3)
9:00 p.m.: “Doc” Season 3 (Fox)
WEDNESDAY, SEPTEMBER 23
8:00 p.m.: “The Floor” Season 6 (Fox)
8:00 p.m.: “Survivor” Season 51 (CBS)
8:00 p.m.: “The Voice” Season 30 (NBC, Night 3 of 3)
9:00 p.m.: “99 to Beat” Season 2 (Fox)
THURSDAY, SEPTEMBER 24
8:00 p.m.: “Hell’s Kitchen” Season 25 (Fox)
9:00 p.m.: “Special Forces: World’s Toughest Test” Season 5 (Fox)
SATURDAY, SEPTEMBER 26
11:30 p.m.: “Saturday Night Live” Season 52 (NBC)
SUNDAY, SEPTEMBER 27
7:00 p.m.: “America’s Funniest Home Videos” Season 37 (ABC, two episodes)
8:00 p.m.: “The Simpsons” Season 38 (Fox)
8:30 p.m.: “Animal Control” Season 5 (Fox)
9:00 p.m.: “Universal Basic Guys” Season 3 (Fox)
9:30 p.m.: “Grimsburg” Season 3 (Fox)
WEDNESDAY, SEPTEMBER 30
8:00 p.m.: “Scrubs” Season 2 (ABC, two episodes)
9:00 p.m.: “Shark Tank” Season 18 (ABC, two episodes)
9:30 p.m.: “The Amazing Race” Season 39 (CBS, Night 1 of 2)
October 2026 Premiere Dates
THURSDAY, OCTOBER 1
9:30 p.m.: “The Amazing Race” Season 39 (CBS, Night 2 of 2)
FRIDAY, OCTOBER 2
8 p.m.: “Celebrity Wheel of Fortune” Season 7 (ABC)
SUNDAY, OCTOBER 4
8:30 p.m.: “Marshals” Season 2 (CBS)
9:30 p.m.: “Tracker” Season 4 (CBS)
MONDAY, OCTOBER 5
8:00 p.m.: “FBI” Season 9 (CBS)
9:00 p.m.: “CIA” Season 2 (CBS)
10:00 p.m.: “Harlan Coben’s Final Twist” Season 2 (CBS)
TUESDAY, OCTOBER 6
8:00 p.m.: “NCIS” Season 24 (CBS)
9:00 p.m.: “NCIS: New York” (CBS)
10:00 p.m.: “NCIS: Origins” Season 3 (CBS)
WEDNESDAY, OCTOBER 7
8:00 p.m.: “Chicago Med” Season 12 (NBC)
8:30 p.m.: “Abbott Elementary” Season 6 (ABC)
9:00 p.m.: “Chicago Fire” Season 15 (NBC)
10:00 p.m.: “Chicago P.D.” Season 14 (NBC)
THURSDAY, OCTOBER 8
8:00 p.m.: “Georgie & Mandy’s First Marriage” Season 3 (CBS)
8:30 p.m.: “Eternally Yours” (CBS)
9:00 p.m.: “Elsbeth” Season 4 (CBS)
9:00 p.m.: “Law & Order: SVU” Season 28 (NBC)
10:00 p.m.: “Cupertino” (CBS)
10:00 p.m.: “Law & Order” Season 26 (NBC)
FRIDAY, OCTOBER 9
8:00 p.m.: “Sheriff Country” Season 2 (CBS)
9:00 p.m.: “Fire Country” Season 5 (CBS)
10:00 p.m.: “Boston Blue” Season 2 (CBS)
THURSDAY, OCTOBER 15
8:00 p.m.: “9-1-1” Season 10 (ABC)
9:00 p.m.: “9-1-1: Nashville” Season 2 (ABC)
10:00 p.m.: “Grey’s Anatomy” Season 23 (ABC)
FRIDAY, OCTOBER 23
8:00 p.m.: “Happy’s Place” Season 3 (NBC)
8:30 p.m.: “Newlyweds” (NBC)
THURSDAY, OCTOBER 29
9:00 p.m.: “Ghosts” Halloween Special (CBS, two episodes)
November & December 2026 Premiere Dates
MONDAY, NOVEMBER 2
8:00 p.m.: “St. Denis Medical” Season 3 (NBC)
8:30 p.m.: “The Fall and Rise of Reggie Dinkins” Season 2 (NBC)
THURSDAY, DECEMBER 10
9:00 p.m.: “Ghosts” Christmas Special (CBS, two episodes)
Midseason Series
ABC
- “American Idol” Season 25
- “The Bachelor” Season 30
- “Bachelor in Paradise” Season 11
- “Celebrity Jeopardy!” Season 4
- Untitled “Grey’s Anatomy” Spin-Off
- “High Potential” Season 3
- “The Rookie” Season 9
- “The Rookie: North”
- “Shifting Gears” Season 3
- “Will Trent” Season 5
CBS
- “Einstein”
- “Ghosts” Season 6
- “Matlock” Season 3
- “NCIS: Sydney” Season 4
Fox
- “American Dad!” Season 21
- “Baywatch”
- “Bob’s Burgers” Season 17
- “Crime Scene Kitchen” Season 4
- “Don’t Forget the Lyrics!” Season 4
- “Extracted” Season 3
- “Family Guy” Season 25
- “Fear Factor: House of Fear” Season 2
- “Gordon Ramsay’s Secret Service” Season 2
- “The Interrogator”
- “Krapopolis” Season 4
- “LEGO Masters” Season 6
- “Marriage Market”
- “The Masked Singer” Season 15
- “Memory of a Killer” Season 2
- “Murder in a Small Town” Season 3
- “Next Level Chef” Season 6
- “Next Level Baker” Season 2
NBC
- “Destination X” Season 2
- “The Rockford Files”
- “Sunset P.I.”
- “Wordle”