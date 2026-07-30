ABC, NBC, FOX, CBS
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2026 Fall TV Premiere Dates: Complete Guide to ABC, CBS, Fox & NBC

2026 Fall TV Premiere Dates: Complete Guide to ABC, CBS, Fox & NBC

ABC, CBS, Fox, and NBC have officially unveiled their fall 2026 premiere dates, setting the stage for a packed season of new and returning shows.

Altogether, more than five dozen shows are set to premiere between mid-September and December, including six new series and 45 returning fan-favorites, per TVLine.

September 2026 Premiere Dates

Dancing With the StarsABC
“Dancing With the Stars” airs Tuesdays 8:00 p.m. 

TUESDAY, SEPTEMBER 15

8:00 p.m.: “Dancing With the Stars” Season 35 (ABC, Night 1 of 2)

10:00 p.m.: “R.J. Decker” Season 2 (ABC)

WEDNESDAY, SEPTEMBER 16

8:00 p.m.: “Dancing With the Stars” Season 35 (ABC, Night 2 of 2)

THURSDAY, SEPTEMBER 17

8:00 p.m.: “The Traitors: New Blood” (NBC)

MONDAY, SEPTEMBER 21

8:00 p.m.: “Celebrity Name That Tune” Season 6 (Fox)

8:00 p.m.: “The Voice” Season 30 (NBC, Night 1 of 3)

9:00 p.m.: “Celebrity Weakest Link” Season 2 (Fox)

10:00 p.m.: “Line of Fire” (NBC)

TUESDAY, SEPTEMBER 22

8:00 p.m.: “Best Medicine” Season 2 (Fox)

8:00 p.m.: “The Voice” Season 30 (NBC, Night 2 of 3)

9:00 p.m.: “Doc” Season 3 (Fox)

WEDNESDAY, SEPTEMBER 23

8:00 p.m.: “The Floor” Season 6 (Fox)

8:00 p.m.: “Survivor” Season 51 (CBS)

8:00 p.m.: “The Voice” Season 30 (NBC, Night 3 of 3)

9:00 p.m.: “99 to Beat” Season 2 (Fox)

THURSDAY, SEPTEMBER 24

8:00 p.m.: “Hell’s Kitchen” Season 25 (Fox)

9:00 p.m.: “Special Forces: World’s Toughest Test” Season 5 (Fox)

SATURDAY, SEPTEMBER 26

11:30 p.m.: “Saturday Night Live” Season 52 (NBC)

SUNDAY, SEPTEMBER 27

7:00 p.m.: “America’s Funniest Home Videos” Season 37 (ABC, two episodes)

8:00 p.m.: “The Simpsons” Season 38 (Fox)

8:30 p.m.: “Animal Control” Season 5 (Fox)

9:00 p.m.: “Universal Basic Guys” Season 3 (Fox)

9:30 p.m.: “Grimsburg” Season 3 (Fox)

WEDNESDAY, SEPTEMBER 30

Mark Cuban, Daymond John, Kevin O'Leary, Lori Greiner, Robert Herjavec, and Barbara Corcoran attend the 76th Creative Arts Emmys Winner's Walk at Peacock Theater.Getty
“Shark Tank’s” Mark Cuban, Daymond John, Kevin O’Leary, Lori Greiner, Robert Herjavec, and Barbara Corcoran

8:00 p.m.: “Scrubs” Season 2 (ABC, two episodes)

9:00 p.m.: “Shark Tank” Season 18 (ABC, two episodes)

9:30 p.m.: “The Amazing Race” Season 39 (CBS, Night 1 of 2)

October 2026 Premiere Dates

THURSDAY, OCTOBER 1

9:30 p.m.: “The Amazing Race” Season 39 (CBS, Night 2 of 2)

FRIDAY, OCTOBER 2

8 p.m.: “Celebrity Wheel of Fortune” Season 7 (ABC)

SUNDAY, OCTOBER 4

8:30 p.m.: “Marshals” Season 2 (CBS)

9:30 p.m.: “Tracker” Season 4 (CBS)

MONDAY, OCTOBER 5

8:00 p.m.: “FBI” Season 9 (CBS)

9:00 p.m.: “CIA” Season 2 (CBS)

10:00 p.m.: “Harlan Coben’s Final Twist” Season 2 (CBS)

TUESDAY, OCTOBER 6

NCIS: New YorkCBS
“NCIS: New York” is coming this fall, airs Tuesdays, 9:00-10:00 PM, ET/PT.

8:00 p.m.: “NCIS” Season 24 (CBS)

9:00 p.m.: “NCIS: New York” (CBS)

10:00 p.m.: “NCIS: Origins” Season 3 (CBS)

WEDNESDAY, OCTOBER 7

8:00 p.m.: “Chicago Med” Season 12 (NBC)

8:30 p.m.: “Abbott Elementary” Season 6 (ABC)

9:00 p.m.: “Chicago Fire” Season 15 (NBC)

10:00 p.m.: “Chicago P.D.” Season 14 (NBC)

THURSDAY, OCTOBER 8

CupertinoCBS
“Cupertino” will air Thursdays, 10:00-11:00 PM, ET/PT.

8:00 p.m.: “Georgie & Mandy’s First Marriage” Season 3 (CBS)

8:30 p.m.: “Eternally Yours” (CBS)

9:00 p.m.: “Elsbeth” Season 4 (CBS)

9:00 p.m.: “Law & Order: SVU” Season 28 (NBC)

10:00 p.m.: “Cupertino” (CBS)

10:00 p.m.: “Law & Order” Season 26 (NBC)

FRIDAY, OCTOBER 9

8:00 p.m.: “Sheriff Country” Season 2 (CBS)

9:00 p.m.: “Fire Country” Season 5 (CBS)

10:00 p.m.: “Boston Blue” Season 2 (CBS)

THURSDAY, OCTOBER 15

9-1-1: NashvilleABC
“9-1-1: Nashville” airs Thursdays at 9:00 p.m. 

8:00 p.m.: “9-1-1” Season 10 (ABC)

9:00 p.m.: “9-1-1: Nashville” Season 2 (ABC)

10:00 p.m.: “Grey’s Anatomy” Season 23 (ABC)

FRIDAY, OCTOBER 23

8:00 p.m.: “Happy’s Place” Season 3 (NBC)

8:30 p.m.: “Newlyweds” (NBC)

THURSDAY, OCTOBER 29

9:00 p.m.: “Ghosts” Halloween Special (CBS, two episodes)

November & December 2026 Premiere Dates

MONDAY, NOVEMBER 2

8:00 p.m.: “St. Denis Medical” Season 3 (NBC)

8:30 p.m.: “The Fall and Rise of Reggie Dinkins” Season 2 (NBC)

THURSDAY, DECEMBER 10

9:00 p.m.: “Ghosts” Christmas Special (CBS, two episodes)

Midseason Series

ABC

  • “American Idol” Season 25
  • “The Bachelor” Season 30
  • “Bachelor in Paradise” Season 11
  • “Celebrity Jeopardy!” Season 4
  • Untitled “Grey’s Anatomy” Spin-Off
  • “High Potential” Season 3
  • “The Rookie” Season 9
  • “The Rookie: North”
  • “Shifting Gears” Season 3
  • “Will Trent” Season 5

CBS

EinsteinCBS
“Einstein” is set to premiere midseason.
  • “Einstein”
  • “Ghosts” Season 6
  • “Matlock” Season 3
  • “NCIS: Sydney” Season 4

Fox

  • “American Dad!” Season 21
  • “Baywatch”
  • “Bob’s Burgers” Season 17
  • “Crime Scene Kitchen” Season 4
  • “Don’t Forget the Lyrics!” Season 4
  • “Extracted” Season 3
  • “Family Guy” Season 25
  • “Fear Factor: House of Fear” Season 2
  • “Gordon Ramsay’s Secret Service” Season 2
  • “The Interrogator”
  • “Krapopolis” Season 4
  • “LEGO Masters” Season 6
  • “Marriage Market”
  • “The Masked Singer” Season 15
  • “Memory of a Killer” Season 2
  • “Murder in a Small Town” Season 3
  • “Next Level Chef” Season 6
  • “Next Level Baker” Season 2

NBC

  • “Destination X” Season 2
  • “The Rockford Files”
  • “Sunset P.I.”
  • “Wordle”
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